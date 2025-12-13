Еще 9 выделенных полос появились в Москве. Таким образом, время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сократится в четыре раза. По этим участкам проходят почти полсотни городских маршрутов.

Выделенные полосы заработают на Авиамоторной улице, в проезде Серебрякова, у Семеновской площади, на улицах Генерала Сандалова, Кастанаевской, Каменка, на улицах Поляны и Боровская.

