Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 00:00

Транспорт

Московская верфь проводит сезонное обслуживание электросудов

Московская верфь проводит сезонное обслуживание электросудов

Сезон электросамокатов откроют в Москве, когда на дорогах полностью сойдет лед

Новости регионов: метеорит пролетел над черноморским побережьем России

Сезон электросамокатов в Москве может начаться в ближайшие недели

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 марта

В Шри-Ланке разрешили выполнить 5 дополнительных рейсов для вывоза россиян

ГАИ проведет рейд "Пешеходный переход" в Москве 12 марта

Россиянам рассказали, за что водителю такси грозят санкции

Собянин: станцию метро "Гольяново" планируется открыть в 2028 году

Сезон электросамокатов начнется в Москве до конца марта

На Московской верфи проводят сезонное обслуживание электросудов, которые перевозят пассажиров по регулярным речным маршрутам столицы. Проверку проводят на смене сезонов после работы судов в зимний период.

Специалисты осматривают корпус, двигатели, винты, валы и рулевые механизмы. После диагностики выявленные неисправности устраняют, а затем судно возвращается на линию. На обслуживание одного электросудна уходит около двух недель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоАлена СубботаЕкатерина Ефимцева

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика