Московская верфь проводит сезонное обслуживание электросудов

На Московской верфи проводят сезонное обслуживание электросудов, которые перевозят пассажиров по регулярным речным маршрутам столицы. Проверку проводят на смене сезонов после работы судов в зимний период.

Специалисты осматривают корпус, двигатели, винты, валы и рулевые механизмы. После диагностики выявленные неисправности устраняют, а затем судно возвращается на линию. На обслуживание одного электросудна уходит около двух недель.

