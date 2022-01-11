Составлен топ самых востребованных и редких автомобилей каршеринга в Москве

В Москве посчитали, какие модели машин самые распространенные в службе каршеринга, а какие найти труднее всего. Данные в Twitter опубликовал департамент транспорта.

Больше всего Volkswagen Polo – почти 9 тысяч. На втором месте – Kia Rio, их 7,2 тысячи штук. Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai, таких машин больше трех тысяч.

Самые редкие – Renault Duster и BMW Х2, их всего по одной. Еще есть пять Mitsubishi Outlander, в числе эксклюзивных также Audi А4 и Q3. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.