Что изменится для желающих получить права в 2022 году

В начале января в МВД России анонсировали план внесения изменений в билеты теоретического экзамена на водительские права. Кроме того, в этом году начнут выдавать медсправки для получения удостоверений по новым правилам. Рассказываем, какие еще новшества ждут кандидатов в водители.



Изменения в билетах

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

В МВД РФ сообщили, что занимаются разработкой изменений в экзаменационные билеты для будущих водителей. Ведомство планирует уйти от банального заучивания учениками конкретных вопросов. Главной целью должно стать их понимание, как вести себя за рулем в различных дорожных ситуациях, убеждены в министерстве.





из сообщения МВД РФ Одной из основных целей является смещение акцента от заучивания конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения.

Нововведения предлагают в рамках мероприятий по снижению аварийности по вине водителей, стаж которых составляет менее двух лет. Кроме того, для совершенствования системы допуска людей к управлению автомобилями в целом. При этом в ведомстве не назвали точные сроки, когда соответствующие изменения будут внесены.

За 11 месяцев 2021 года в России, по данным ГИБДД, произошло более семи тысяч аварий с участием водителей с небольшим стажем. В ДТП за это время погибли 682 человека, более 10 тысяч пострадали.



Получение медсправок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 марта 2022 года начнет действовать новый порядок выдачи медсправок для получения или замены водительского удостоверения. В частности, автомобилисты с видимыми клиническими признаками употребления наркотиков или алкоголя будут вноситься в группу риска. Если у человека во время медосмотра выявят одновременно три признака, то его направят на полноценное лабораторное исследование.

Кроме того, автомобилистам, которых лишили корочки за езду в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования, придется в обязательном порядке сдавать анализы мочи и крови. После того как гражданин пройдет все процедуры, его судьбу будет решать специальная комиссия.

При этом в приказе Минздрава законопослушные граждане освобождаются от дорогостоящих анализов на алкогольную и наркозависимость. Им будет достаточно пройти стандартный осмотр у специалистов.



Списки кандидатов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Также с марта текущего года автошколы обязали предоставлять для проверки в ГИБДД список учащихся. Это необходимо сделать не позднее 10 дней до начала практики вождения. Также в списке укажут период и время проведения экзаменов, категории и подкатегории автомобилей, имеющихся в автошколах.

За счет этого в Госавтоинспекции планируют выявлять кандидатов в водители, которые были лишены прав, или людей с медицинскими противопоказаниями к вождению. Также в ведомстве проверят организацию, выдавшую медсправки. При этом автошкола может получить отказ в проведении экзамена. В случае серьезных нарушений имеющуюся лицензию могут приостановить, аннулировать или прекратить ее действие.