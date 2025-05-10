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10 мая, 23:15

Транспорт

Российские авиакомпании летают в Индии в обход закрытого воздушного пространства

Российские авиакомпании летают в Индии в обход закрытого воздушного пространства

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Российские авиакомпании летают в Дели и на Гоа в обход временно закрытого воздушного пространства Индии. То же самое с транзитными рейсами, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Тем временем в Пакистан российские перевозчики не летают. Росавиация постоянно мониторит ситуацию в регионе и в случае повышенной опасности для воздушного транспорта маршруты лайнеров скорректируют дополнительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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