Российские авиакомпании летают в Индии в обход закрытого воздушного пространства

Российские авиакомпании летают в Дели и на Гоа в обход временно закрытого воздушного пространства Индии. То же самое с транзитными рейсами, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Тем временем в Пакистан российские перевозчики не летают. Росавиация постоянно мониторит ситуацию в регионе и в случае повышенной опасности для воздушного транспорта маршруты лайнеров скорректируют дополнительно.

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