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10 мая, 21:15

Транспорт

Застрявшим в аэропорту Жуковский на 12 часов пассажирам предложили разместиться в отеле

Застрявшим в аэропорту Жуковский на 12 часов пассажирам предложили разместиться в отеле

В аэропорту Жуковский рейс до Антальи задерживают на 12 часов

В аэропорту Жуковский рейс до Антальи не вылетает больше 12-ти часов

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В аэропорту Жуковский десятки туристов больше 12-ти часов не могут вылететь в турецкий город Анталья. По словам пассажиров, авиакомпания "Ред вингс" отменила рейс без объяснения причин. Уточняется, что вылет должен был состояться в 14:00.

Воздушный перевозчик сообщили, что рейс состоится в 00:30. Пассажирам предложили дождаться его в бизнес-зале или разместиться в отеле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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