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Транспорт

Запуск движения по МЦД-3 разгрузит три линии столичного метро

Запуск движения по МЦД-3 разгрузит три линии столичного метро

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Запуск движения по МЦД-3 разгрузит сразу три линии метро. Ленинградско-Казанский диаметр откроется в 2023 году, он соединит станцию Ипподром в Раменском и Крюково в Зеленограде. Протяженность маршрута составит 85 километров.

Благодаря МЦД-3 свободнее станет на северном участке Люблинско-Дмитровской линии, восточном участке Таганско-Краснопресненской линии и северном участке Калужско-Рижской линии. По предварительным оценкам, снижение пассажиропотока там составит до 15%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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