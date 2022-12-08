Снегопад не повлиял на движение поездов в Мосузле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снегопад не повлиял на движение поездов по железной дороге, Московскому центральному кольцу и Московским центральным диаметрам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Московских железных дорог.

Для стабильных и безопасных перевозок работники очищают платформы и пути во время снегопада. Для этих целей специалисты задействуют несколько единиц специальной техники, а при необходимости привлекают дополнительные силы.

В непогоду пассажирам рекомендовали переходить пути в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы и держать детей за руки.

Снегопад не повлиял и на движение поездов и автобусов аэроэкспресса. Транспорт курсирует по всем направлениям согласно расписанию, сообщает пресс-служба компании.

"Мы готовы к любым погодным условиям: в наших поездах просторно, комфортно, уютно, проводники предложат кофе, чай и снеки. В терминалах всегда чисто, тепло и также есть горячие напитки", – говорится в сообщении.

Пассажирам также рекомендовали приезжать в аэропорты заранее.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали ряд рейсов из-за снегопадов. В частности, три рейса задержали и столько же отменили во Внуково. Один самолет не вылетит и еще один изменил время вылета в Домодедово. В Шереметьево же задержали пять рейсов и один отменили.



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