Более 15 рейсов задержаны в Москве из-за снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снегопад стал причиной задержки более 15 рейсов в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Такая информация следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".



В настоящее время во Внуково задержаны три рейса, еще три отменены. В Домодедово на текущий момент один рейс отменили, еще один – задержали. В Шереметьево из-за непогоды были задержаны пять рейсов и один отменен.



Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 8 декабря в столице ожидается облачная погода с небольшим снегом. Городские службы столицы уже приступили к устранению последствий сильного снегопада. Специалисты очищают улично-дорожную сеть, дворовые территории, а также парковочные места.



Москвичей предупредили о снегопаде 8 декабря

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