Снег и до -5 градусов ожидается в Москве в четверг

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачная погода с небольшим снегом и минусовой температурой ожидается в столице в четверг, 8 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров днем покажут 5–3 градусов мороза. На дорогах местами образуется гололедица. В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -6 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье ожидается порядка 7–2 градусов мороза. В ночь на пятницу температура снизится до -8 градусов.

Уже в выходные в Москве ожидается затяжной снегопад. Первую порцию снега столица получит вечером в субботу, в воскресенье снегопад продолжится. За выходные высота снежного покрова в Москве увеличится на 5–10 сантиметров.

В понедельник, 12 декабря, в городе ожидается рекордное количество осадков. В дневное время суток в Москве прогнозируется мокрый снег с дождем. Снег продолжит идти до середины следующей недели. За весь период осадков в столице может выпасть почти месячная норма.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что температура воздуха в Москве в выходные составит от 1 до 6 градусов мороза. Погода будет некомфортной для пребывания на свежем воздухе из-за прогнозируемого ветра.

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