ЦППК будет угощать пассажиров чаем и кофе 8 декабря

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ЦППК в честь своего дня рождения угостит пассажиров чаем и кофе 8 декабря. Бесплатные напитки будут предлагать на станциях Окружная и Тушинская с 10:00 до 13:00.

Компания была зарегистрирована в декабре 2005 года и в этом году отмечает семнадцатый день рождения.

Пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно взять чай или кофе рядом с турникетами ЦППК.

Ранее стало известно, что ЦППК решила поддержать пассажиров, которые увлекаются зимними видами спорта, и продлила акцию по бесплатному провозу спортивного инвентаря.

В компании уточнили, что с 7 декабря пассажиры могут бесплатно провозить беговые и горные лыжи, сноуборды, а также детские санки, размеры которых не превышают 180 сантиметров (длина+ширина+высота) и вес которых не более 36 килограммов.

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