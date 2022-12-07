17:14Транспорт
ЦППК будет угощать пассажиров чаем и кофе 8 декабря
Фото: depositphotos/vitplus
ЦППК в честь своего дня рождения угостит пассажиров чаем и кофе 8 декабря. Бесплатные напитки будут предлагать на станциях Окружная и Тушинская с 10:00 до 13:00.
Компания была зарегистрирована в декабре 2005 года и в этом году отмечает семнадцатый день рождения.
Пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно взять чай или кофе рядом с турникетами ЦППК.
Ранее стало известно, что ЦППК решила поддержать пассажиров, которые увлекаются зимними видами спорта, и продлила акцию по бесплатному провозу спортивного инвентаря.
В компании уточнили, что с 7 декабря пассажиры могут бесплатно провозить беговые и горные лыжи, сноуборды, а также детские санки, размеры которых не превышают 180 сантиметров (длина+ширина+высота) и вес которых не более 36 килограммов.
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