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08 ноября, 18:30

Транспорт

На МЦД-3 продолжили подготовку к запуску нового маршрута

На МЦД-3 продолжили подготовку к запуску нового маршрута

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На МЦД готовятся к запуску нового маршрута – "Ленинградско-Казанского". В данный момент специалисты строят и обновляют станции, меняют пути.

В минувшие выходные установили один из главных путепроводов весом больше 1,5 тысячи тонн. Он находится над путями Ярославского направления на Митьковской соединительной ветке, которая свяжет между собой Ленинградское и Казанское направления.

Масштабный объект сделали всего за сутки. Третий диаметр планируют запустить в конце 2023 – начале 2024 года. Он соединит несколько районов столицы с городами Подмосковья. Комфортный рельсовый транспорт в часы пик будет ходить каждые пять – семь минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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