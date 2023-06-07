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Транспорт

Схема движения поездов изменится на Серпуховско-Тимирязевской линии

Схема движения поездов изменится на Серпуховско-Тимирязевской линии

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В связи с ремонтными работами на станциях "Боровицкая" и "Полянка" изменится схема движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии. Участок между "Чеховской" и "Серпуховской" будет закрыт 17, 18, 24 и 25 июня. В эти дни станции временно станут конечными.

Отмечается, что пассажиры смогут сделать пересадку на станции "Библиотека имени Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад" или воспользоваться их вестибюлями для выхода в город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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