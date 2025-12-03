Эксперты рассказали, что делать жильцам ЖК в Видном из-за нехватки парковочных мест

Эксперты рассказали, что делать жильцам ЖК в подмосковном Видном, где из-за нехватки парковочных мест автомобили ставят на проезжей части, тротуарах и газонах. По словам автоюриста Дмитрия Золотова, им стоит обращаться в ГИБДД или к участковому для фиксации нарушений и выдачи предписаний.

Также можно потребовать от управляющей компании расширения проезжей части или организации дополнительных парковочных зон. Как отметил заслуженный строитель РФ Азарий Лапидус, за недостаточное количество парковок по проекту могут отвечать экспертные органы, а в случае подтвержденных нарушений – прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.