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29 мая, 09:45

Технологии

Москва 24 протестировала портативные метеостанции

Москва 24 протестировала портативные метеостанции

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Трендом нового дачного сезона стали портативные метеостанции. С помощью такого гаджета можно узнать практически все актуальные данные о погоде за окном. Москва 24 протестировала три модели устройств в различных ценовых сегментах.

Прибор MG за 4 500 рублей измеряет атмосферное давление и температуру воздуха, метеостанция LaCrosse почти за 9 000 рублей может определить еще и влажность, а также выводит информацию с картинками на крупный дисплей. Самой дорогой гаджет Levenhuk Wezzer Plus делает все вышеперечисленное, а также измеряет точку росы, направление ветра и коэффициент его охлаждения.

Все три портативные станции показали примерно одинаковые значения. Похожие данные зафиксировали и специалисты, используя профессиональное оборудование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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