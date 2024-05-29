Москва 24 протестировала портативные метеостанции

Трендом нового дачного сезона стали портативные метеостанции. С помощью такого гаджета можно узнать практически все актуальные данные о погоде за окном. Москва 24 протестировала три модели устройств в различных ценовых сегментах.

Прибор MG за 4 500 рублей измеряет атмосферное давление и температуру воздуха, метеостанция LaCrosse почти за 9 000 рублей может определить еще и влажность, а также выводит информацию с картинками на крупный дисплей. Самой дорогой гаджет Levenhuk Wezzer Plus делает все вышеперечисленное, а также измеряет точку росы, направление ветра и коэффициент его охлаждения.

Все три портативные станции показали примерно одинаковые значения. Похожие данные зафиксировали и специалисты, используя профессиональное оборудование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

