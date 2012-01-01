Техноблогер Андрей Рассказов назвал плюсы и минусы новой линейки Pura от Huawei

Huawei продолжает выпускать флагманские смартфоны. Как и прежде, серия P, или Pura в нашем случае, сфокусирована на фотовозможностях. Впрочем, как и вообще все смартфоны современности за редким исключением. Технообозреватель Андрей Рассказов выяснил, что умеет новая линейка Pura от китайского гиганта.



Фото: Андрей Рассказов

Состоит она в этом году из трех гаджетов: Pura 70, 70 Pro и 70 Ultra. Последней у меня на тесте не было, хотя она и являет собой сосредоточение всех топовых возможностей устройства. Но главное, стоит она от 130 000 рублей, и есть у меня гипотеза, что такие деньги за аппарат будут готовы отдать только самые ярые фанаты бренда. Мы же сосредоточимся на более доступных версиях устройств: 70 Pro обойдется в 90 000 рублей, стандартная 70 – от 70 000.

Внешность у всех аппаратов одинаковая, за исключением стандартной версии. Это большие аппараты с размерами экрана от 6 до почти 7 дюймов. У всех одинаковый дизайн блока камер на задней крышке и выглядит он достаточно самобытно – за это большой лайк дизайнерам и инженерам. Лично мне дизайн нравится, он получился интересным, и с ходу сложно подобрать какой-то мем о том, насколько нелепо выглядит блок камер. Каждому свое, как обычно, но это точно интереснее того, что делают Xiaomi, Honor и Vivo со своими флагманами: там одинаковые кругляшки у всех.

В остальном внешность Ultra- и Pro-версии ничем не удивляет. Скошенные грани со всех сторон, полированный металл, стекло сзади и спереди (в Ultra, правда, есть задние крышки из экокожи с эксклюзивными чехлами в комплекте). Экран нельзя однозначно назвать плоским, он немного затекает на боковые грани, но это самое близкое, что есть к плоским экранам. Никакого дискомфорта в использовании не доставляет, жесты назад от граней работают всегда исправно (может, один из сотни сработает не с первого раза).



Фото: Андрей Рассказов

А вот Pura 70 отличается от старших версий. У него плоские боковые грани из матового металла и, соответственно, абсолютно плоский экран. Для тех, кто уже привык к экранам-"водопадам", это будет глоток свежего воздуха, как для меня например. Плюс в Huawei не стали экономить на сборке младшей версии: у нее хоть и есть рамки вокруг экрана, но они небольшие и, главное, симметричные. Никаких "подбородков" и других неприятностей.

По характеристикам тоже есть различия. Например, младшая версия получила самую маленькую диагональ – 6.6″: для сравнения у прошки это будет 6.8″ и 6.9″ – у Ultra. Также у него самая маленькая батарея, менее мощный процессор, более медленная зарядка по проводу и камеры похуже. Но не основная, а телефотообъектив. Также у него и сенсор другой (меньше мегапикселей, чем в старших версиях) и объектив более темный. В общем, если вы пользуетесь дополнительными модулями камеры на регулярной основе, то я бы рекомендовал апгрейд при покупке Huawei.

Huawei Pura 70:

Основная камера: 50 Мп (переменная диафрагма: f/1.4 – f/4.0), с оптической стабилизацией

Сверхширокоугольная: 13 Мп (диафрагма f/2.2)

Телефото: 12 Мп (диафрагма f/3.2)

Huawei Pura 70 Pro:

Основная камера: 50 Мп (переменная диафрагма: f/1.4 – f/4.0) с оптической стабилизацией

Сверхширокоугольная: 12,5 Мп (диафрагма f/2.2)

Телефото: 48 Мп (диафрагма f/2.1) с оптической стабилизацией

Фото: Андрей Рассказов

Про камеры можно говорить много, но давайте остановимся на основном сенсоре, так как он везде одинаковый. Я провел с аппаратом около недели, и в моей галерее накопилось более 300 снимков. Подавляющее большинство – на основной сенсор. Думаю, так у многих пользователей.

Дисклеймер: все мои суждения про основную камеру применимы как для Pura 70, так и Pura 70 Pro. Делал я фото в основном на Pro-версию, но по моим личным и совершенно не профессиональным тестам они делают идентичные фотографии. Разве что не всегда попадают в баланс белого в одинаковых сценах.

Основной сенсор делает отличные снимки почти во всех условиях. Изменение диафрагмы не ощущается, если честно. Вот взять с десяток фоток из одной локации, где постоянно менялся свет из-за солнца (то выглядывало из-за туч, то пряталось). Ну невозможно отличить. Если это как-то помогает смартфону справляться со сложными условиями съемки, я категорически приветствую такие технические решения. Но если это нужно для какого-то маркетингового словца, то лучше камеру излишне не усложнять.

В остальном надо сказать о нескольких вещах.

Алгоритмы

Фото: Андрей Рассказов

Они тут довольно беспощадные. Работают жестко, и их нельзя как-то настроить. Например, вы всегда будете получать более четкие снимки, чем они были на самом деле. Вот вроде бы хорошая новость. Но когда вы начинаете фотографировать людей, то поры на их лице покрываются артефактами, которых там быть не должно. Поры же всегда более темные на лице, даже если они идеально чистые, а смартфон повышает микроконтраст, и вот у человека с идеально чистым лицом – черные точки. Работа исключительно алгоритмов.

Причем повышение четкости во время съемок архитектуры помогает вам и почти всегда делает хорошо. Но какое соотношение архитектурных фото в вашей галерее к фотографиям людей? То-то же!

Правда, я не могу сказать, что основная камера прямо всегда портит фото людей, вовсе нет. Главное – следовать правилам: стараться не делать портреты на основную камеру, а лучше людей вообще снимать немного издалека, чтобы не видеть результат работы алгоритмов. Однако помогает хорошее освещение: если его более чем достаточно, то камера будет гораздо меньше прибегать к алгоритмам вообще, и вы на выходе получите более честные результаты.

Цвета

Фото: Андрей Рассказов

Что касается цвета, то в камере есть несколько предустановок: натуральные цвета, высокий контраст, выбеленный контраст, высокая яркость и ч/б.

В "ярком" режиме не рекомендую снимать. Он делает выбеленные снимки, с которыми невозможно жить без обработки. А камера и так стремится делать более яркие фото, чем они есть на самом деле (пусть и не всегда).

Стандартный режим делает классические снимки во всех смыслах. Ничего интересного или живого вы с ними не получите. Более того, он ничем не отличается от большинства фоток в соцсетях, сделанных на другие смартфоны.

Мой выбор – "колоритный" режим. Он повышает контрастность фоток и делает их гораздо более реалистичными. Под этим я имею в виду, что он сохраняет и иногда подчеркивает тени на фотографиях. То есть, если человеку на лицо падает тень, она там и останется. Попробуйте провернуть такой фокус с iPhone и вы получите плоскую и невыразительную фотографию. Также этот режим слегка повышает насыщенность и снижает общую яркость фоток. Как мне кажется, из сотни фото в каждом режиме 9 из 10 будут более приближены к тому, что вы видели своими глазами, если снимать в этом контрастном режиме.

Как итог камера делает классные снимки на основную камеру в одном режиме. Остальные нужны для полноты картины. Нет кнопки, которая бы отключала излишнюю грубость алгоритмов (профессиональный режим – не в счет). Ночной режим с длинной выдержкой включается далеко не всегда даже ночью, что хорошо: не надо долго ждать, чтобы получилось несмазанное фото, когда света мало.

Короче говоря, отличная камера на все случаи жизни. Фотки с нее не хочется обрабатывать в дополнительных приложениях. Сделал фото – выложил в соцсети. Такая простота очень подкупает ленивых пользователей и тех, кто не хочет заморачиваться, но хочет получать классные фото прямо из коробки. Но за алгоритмы минус балл: сделать фото жены стало в разы сложнее, а это само по себе испытание.



Фото: Андрей Рассказов

Что касается дополнительных сенсоров: сверхширику не хватает хорошей линзы, изображение сильно "акварелит" по краям кадра. Этот эффект замечается при неидеальном освещении в кадре, но уже по всему изображению. В остальном фотки классные при ярком солнце, без сюрпризов.

Телефотообъектив тоже хорош, но у него другой прикол. Кажется, что алгоритмам не хватает времени склеить кадр: фото получаются четкими в статичных условиях, но когда внимательно смотришь на снимки, то появляется странное свечение вокруг участков, на которые падает свет. Такой эффект halo, будто чуть смазался участок кадра в несколько пикселей.

Никакого брака из-за этого нет, все фотографии можно выкладывать в Сеть. Думаю, это должны будут исправить при дальнейших обновлениях.

Ну, и последнее. Главная фишка смартфона, вокруг которой построена вся кампания, – создание четких фотографий даже быстродвижущихся объектов. Спорткаров там всяких и прочего.

Она работает в специальном режиме, и он действительно добавляет какой-то алгоритмической магии. Я делал несколько фоток в прыжке без этого режима и с ним. Фото правда получаются более четко, но как часто вы фоткаете проезжающие мимо вас гоночные болиды?



Фото: Андрей Рассказов

А теперь давайте поговорим о производительности и опыте использования. В смартфонах используются собственные процессоры, и они, судя по всевозможным синтетическим тестам, сильно проигрывают другим современным флагманам. Однако не стоит сбрасывать со счетов операционку Huawei. Она занимает в разы меньше места в системной памяти, чем классический Android, так что с оптимизацией тут поработали неплохо.

Что это значит для пользователя? Например, то, что тяжеловесный шутер Standoff 2 идет на максимальных настройках производительности без зависаний, проблем и очень даже плавно. В сущности почти нет игр, которые могли бы как-то серьезно нагрузить этот аппарат.

В системе это тоже ощущается, потому что гигантские супераппы тоже работают идеально. Всевозможные навигаторы и банковские приложения, которые уже весят по полгигабайта, – все открывается и листается без подвисаний или подгрузок. Конечно, тут играет роль большое количество оперативной памяти в базе – 12 Гб, а это прямо с большим запасом, если учитывать, что для операционки Android требуется всего 3 Гб. Все остальное – это как раз плавность ваших приложений.

Батарейка тоже отличная. В Pro-версии – это 5 050 мАч и скорость зарядки по проводу – аж 100 Вт. Такая же в Ultra (5 200 мАч), и только в стандартной Pura 70 (4 900 мАч) скорость заряда по проводу будет 66 Вт в пике. Это тоже тот случай, когда, если вам важна автономность, я бы рекомендовал смотреть в сторону более старших моделей. Даже если самой батарейки вам достаточно, то возможность подзарядить смартфон за считанные минуты многого стоит.

Экраны везде отличные, это одинаковые панели во всех аппаратах: OLED, от 1 до 120 Гц – частота обновления, более 1 900 Гц – частота ШИМ, яркость – 2 500 нит в пике. Все они широко настраиваются, можно получить яркое изображение или более реалистичное и приглушенное, и все это с ворохом настроек защиты зрения.



Фото: Андрей Рассказов

Отдельно стоит пояснить про Google-сервисы. Фактически их в смартфоне нет, но есть приложение GBox. Через него вы логинитесь в своей учетке Google и получаете назад доступ ко всем Google-приложениям, включая, собственно, Play Market. Судя по записям в моем аккаунте Google, GBox присваивает устройству Huawei название и спецификации от другого производителя. И получается, что для Google вы стали владельцем новенького не Huawei, а чего-то еще. Так что все доступы у вас ко всему открыты и все работает. А для тех, кого интересует фоновый расход батареи, могу сказать, что потребляет GBox в сутки в среднем 70 мАч для моего способа взаимодействия с устройством. Это столько же, сколько у меня потребляет файловая система устройства.

Подводя итог, Huawei Pura 70 – что это такое? Чемпион быстрой фотографии, как уверяет реклама? Вовсе нет. Я бы ставил ему в заслуги оптимизацию операционки, экраны и очень неплохую работу с цветами и контрастом в одном из режимов основной камеры. В целом Pura 70 всей линейкой заслуживает вашего внимания, если вы любитель делать фото на любом уровне.

Но могу ли я сказать, что он чем-то выгодно отличается от конкурентов? С точки зрения гаджета, пожалуй, нет. А вот с точки зрения софта, может, и да. Потому что Android становится тяжелее и сложнее от года к году, и, если найдется компания, которая сможет сделать систему, которая отлично работает больше трех лет без регулярной деградации, это будет большая победа для Huawei.