Техноблогер Рассказов назвал различия фотофлагманов Vivo X100 Pro и Honor Magic 6 Pro

Когда на тесте одновременно оказываются два основных претендента на звание "фотофлагман года", удержаться от сравнения невозможно. Именно это и сделал техноблогер Андрей Рассказов, столкнув лбами Vivo X100 Pro и Honor Magic 6 Pro.



На оба устройства я сделал (на момент написания этого текста) около 500 фотографий, и для обзора я выбрал самые показательные примеры того, как именно основные камеры этих флагманов воспринимают наш с вами мир. В конце я поделюсь своим личным мнением, для каких целей стоит выбирать один и второй смартфон.

Но для начала, разберемся что перед нами.

Vivo X100 Pro

Фото: Андрей Рассказов

Процессор: MediaTek Dimensity 9300

Оперативная память: 12 или 16 Гб; постоянная: 256 Гб – 1 Тб

Экран: 6,78 дюйма, AMOLED, 2800×1260 пикселей, 120 Гц

Батарея: 5400 мА·ч, быстрая зарядка: 80 Вт, беспроводная – 50 Вт

Габариты: 164,05×75,28×8,05 мм

Вес: 221 грамм

Операционная система: Google Android 14, Origin OS 4

Особенности: защита от воды и пыли IP68

Камеры:



Фото: Андрей Рассказов

Основная – с сенсором Sony IMX989 и диафрагмой объектива f/1.75

Ультраширик – с диафрагмой f/2.0 и эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм, поддерживает съемку в макрорежиме

Телефото – с сенсором 1/2 дюйма, диафрагмой объектива f/2.5 и 4,3-кратным оптическим зумом (эквивалентное фокусное расстояние – 100 мм)

Honor Magic 6 Pro

Фото: Андрей Рассказов

Размеры: 162,5×75,8×8,9 мм

Вес: 225 граммов

Дисплей: 6,8 дюйма, 1280×2800 точек (19,5:9), 453 ppi, OLED, 120 Гц

Операционная система: Google Android 14, MagicOS 8

Платформа: Snapdragon 8 Gen 3 (4 нм), Adreno 750

Память: 12/256 ГБ, 16/512 ГБ, 1 ТБ UFS 4.0

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi a/b/g/n/ac, WiFi 6, WiFi 7 двухдиапазонный, Bluetooth 5.3, NFC 5G

Навигация: GPS/Beidou/Galileo — двухдиапазонный GPS

Аккумулятор: Li-Pol 5600 мАч, быстрая зарядка: 80 Вт, беспроводная – до 66 Вт

Степень защиты: IP68

Камеры:



Фото: Андрей Рассказов

Телефото – 180 Мп с размером сенсора 1/1,49 дюйма, 2,5-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.6

Ультраширик – на 50 Мп с углом 122 градуса и возможностью снимать супермакро на расстоянии 2,5 сантиметра

Основная – на 50 Мп с изменяемой диафрагмой f/1.4–f/2.0 и HDR-сенсором размером 1/1,3 дюйма

По характеристикам это устройства одного класса. Я не буду вдаваться в разности процессоров, систем охлаждения и прочие мелочи. Оба аппарата позиционируются как фотофлагманы, и именно это мы и будем рассматривать под лупой.

Но если сделать сжатые выводы по опыту использования одного и другого, я скажу следующее.

Honor Magic 6 Pro выигрывает по этому параметру: у него более привычная в России оболочка операционной системы. У него лучше защита от ШИМ (мерцания), встроенная в аппаратную начинку, лучше способ разблокировки, потому что внутри стоит 3D-сканер лица. Он разблокирует смартфон даже в полной темноте, и это настолько же безопасно, насколько разблокировка по отпечатку (а главное – гораздо быстрее такового и успешнее в 10 из 10 случаев).

В Vivo как раз из-за оболочки ощущения портятся. Там слишком много китайских приложений и "обвесов". Можно удалить вообще все, но то тут, то там вы будете находить в системе "аппендиксы" от китайских программ.

Отмечу, однако, что Vivo быстрее заряжается и он на миллиметр тоньше – это правда ощущается в руках. В производительности я заметной без лупы разницы не заметил. Любые игры и приложения (даже какой-нибудь Lightroom) работают без запинки.



Фото: Андрей Рассказов

Но перейдем к главному – к камерам. И тут надо дать два дисклеймера.

Я проводил сравнение лоб в лоб только основных камер, ведь в подавляющем большинстве случаев мы пользуемся именно ими. К тому же этот материал нет смысла делать в три раза длиннее.

Я проводил тестирование, делая фото с рук. Если это было на улице, то они были сделаны так же, как и в руках любого другого пользователя. Никаких специальных приспособлений, креплений, штативов и тому подобное. Только в одном примере вы увидите студийное освещение, чтобы показать один конкретный пример работы камеры.

Пример 1

Фото: Андрей Рассказов

Замечание 1. Обращаю внимание на небо: оно темно-синее и в жизни, и на фото от Vivo. Honor же красит цвет неба в более приятный бирюзовый оттенок. Это будет происходить на всех фото и не только с небом. В целом Honor делает в большинстве случаев чуть более теплые фото и чуть более бирюзовые. Обычно для этого используют фильтры, ведь так глазу приятнее. Однако это нечестно по отношению к репрезентации реальности.

И тут каждому решать – что ему нужно: честность или красота. И я склоняюсь ко второму. Потому что обрабатывать фотки попросту лень. Балл в пользу Honor.

Замечание 2. Если приблизить в два-три раза белый кирпич на круглой части здания, то можно заметить, что делают смартфоны с деталями.

На Honor еле угадывается рисунок кирпичной кладки. На Vivo он куда более очевидный.

Скажете, что деталей больше? Но это не совсем так, и мы в этом убедимся позже. Но чего точно больше, так это работы алгоритмов в Honor: алгоритм 1 повысил четкость фото; алгоритм 2 повысил контрастность; алгоритм 3 добавил шумоподавление.

В итоге фото на Honor может издалека восприниматься более четким, но при приближении видно, что это только восприятие. На самом деле алгоритмы тут перестарались. И фото на Vivo с меньшей обработкой по всем фронтам выглядит более детальным.

Пример 2

Фото: Андрей Рассказов

Замечание 1. Honor снова проделал работы своими алгоритмами: четкость выше, контрастность – тоже. Но света хватило, чтобы не сильно давить шумы. Вот мы и видим детали там, где их быть не должно. Какие-то странные частицы картона, которые выпячиваются алгоритмом, хотя для зрителя это фон ничего не несущий.

Vivo снова не перебарщивал с алгоритмами. Фото более естественное, мы не видим ненужных фактур, благодаря чему размытие воспринимается более сильным. Хотя смартфон попросту не поднимал резкость. Тут мой голос точно за Vivo.

Пример 3

Фото: Андрей Рассказов

Оба смартфона справились отлично. Есть размытие заднего фона и передних объектов, не в кадре. Можно всматриваться в пиксели, вроде силуэта дерева в темноте на заднем плане, и деталей будет больше на Vivo. Потому что алгоритм Honor решил, что это шумы и их надо убрать из кадра. Но это экстрим, и так делать никто не будет.

Пример 4

Фото: Андрей Рассказов

Смотрим на стул. Тут у нас офисное помещение, где много света. И вот сетка на стуле лучше видна на Honor. Алгоритмы повысили четкость и благодаря большому количеству света, мы это хорошо замечаем при сравнении.

Но если смотреть на логотип в правом верхнем углу, то выиграет Vivo. Потому что снова никакого шумоподавления. Но если спросите меня – отдам балл Honor, потому что то, что бросается в глаза, и то, что на переднем плане, получилось лучше у него.

Пример 5

Фото: Андрей Рассказов

Тут снова здание и небо. Света много, и алгоритмы Honor вырываются вперед. Тут вообще победа по двум фронтам: снова чуть более симпатичные цвета неба с уходом в более бирюзовые оттенки.

Но нельзя сказать, что на Vivo фото чем-то сильно хуже: без комментариев их и отличить-то было бы сложно.

Пример 6

Фото: Андрей Рассказов

Снова здание, но уже более поздним вечером. И тут мы смотрим на процесс создания фото, нежели на сам кадр. Оба они сделаны в одном месте, не на ходу – я стоял довольно крепко на своих двоих.



И тут Honor смазал снимок. То ли плохо отработала стабилизация, то ли что-то пошло не так у алгоритмов. Замечу, что подобные смазы я замечал у Honor чуть чаще, чем у Vivo. И грешу я именно на стабилизацию, потому что оба аппарата делают очень четкие снимки в 99% случаев.

Пример 7

Фото: Андрей Рассказов

Фото при студийном свете. Очень высокий световой контраст, при этом свет на сухоцвете максимально мягкий. А вот задний план – кромешная тьма.

Тут нужно приближать центр кадра и смотреть на часть желтых цветов. Мне удалось запутать Honor и его алгоритмы: так как на фоне темно, он явно усердствовал с повышением четкости и контрастности. Хотя света на самих цветах полно.

В итоге у нас снова ненужная искусственность в кадре. Vivo при этом отработал чистенько и, я бы даже сказал, профессионально. Даже размытие кадра видно более удачное и более мягкий свет. Такой результат можно ожидать от камеры, а не от смартфона. И я тут даже не преувеличиваю. Такой градус естественности – большая редкость для смартфонов. Пять очков Гриффиндору!

Выводы

Фото: Андрей Рассказов

Honor Magic 6 Pro делает отличные снимки. В правильных руках с ним можно создавать шедевры. Но его алгоритмы довольно агрессивны. Да, вы можете не обрабатывать фотки, и они всегда будут хорошо выглядеть в соцсетях. Но если решите что-то приблизить или обрезать на фото, готовьтесь к странным артефактам, особенно вечером и ночью. А иногда их видно вообще без приближений невооруженным взглядом (как в примере 2).

С таким принципом работы я бы доверил этому смартфону делать фото городских или природных пейзажей, а еще интересно с ним будут получаться фото архитектуры.

Людей на него я бы фотографировал только днем при ярком свете. Но старайтесь снижать яркость фоток руками в камере: регулярно замечал, что Honor пересвечивает дневные кадры (я подробно рассказал об этом в видео на своем канале).



Фото: Андрей Рассказов

Vivo X100 Pro делает гораздо более честные по цветам и естественные снимки. Они куда приятнее глазу при приближении и кадрировании. Но проигрывают, проходя путь "камера – соцсети". Его фотки все-таки хочется обрабатывать и приукрашивать.

Зато ему я бы доверил чуть больше сценариев использования. И доверял бы ему чуть больше в сумерках и ночное время. На него точно можно снимать портреты людей и в целом, как будто его диапазон применения чуть шире.

Если бы я был фотографом, то брал бы Vivo. Но как пользователь я бы смотрел в сторону Honor: у него есть быстрая разблокировка и операционка гораздо понятнее. Ради этого можно и простить кое-какие доработки алгоритмов. Но если бы купил его, смотрел бы с завистью на владельцев Vivo.

Да, вот так, противоречиво. Вот если бы можно было их совместить в один супертелефон...