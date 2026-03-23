В Госдуме предложили опубликовать "белый список" сайтов

В Госдуме РФ предложили официально опубликовать "белый список" сайтов – перечень ресурсов, доступ к которым гарантирован при ограничениях мобильного интернета или спецрежимах связи. При этом в Минцифры РФ подчеркнули, что на домашний интернет эти списки не распространяются, так как проводные технологии не задействованы в навигации беспилотников и не требуют ограничений.

Также отмечается, что не стоит задача создания полностью обособленного интернета в России с доступом только к доменам .ru и .рф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

