Продажи новых смартфонов в апреле рухнули на треть

Продажи новых смартфонов в апреле рухнули на 30%, при этом подержанные устройства москвичи стали покупать активнее. В разгар мартовского ажиотажа устройства часто покупали на перепродажу.

Что сейчас происходит на рынке телефонов, не откатились ли назад цены? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.