В России могут заблокировать Facebook, Twitter и YouTube из-за цензуры

Работу Facebook, Twitter и YouTube в России могут заблокировать из-за цензуры. Речь о тех случаях, когда сайты ограничивают доступ к важной информации по национальности и языку или другим причинам. Например, из-за введения санкций в отношении России или ее граждан.

Признать сервис нарушителем сможет генпрокурор по согласованию с МИДом. После этого Роскомнадзор вправе заблокировать ресурс. Законопроект уже внесен в Госдуму.