Столичные врачи сделали более 1,5 млн дистанционных ЭКГ за два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Цифровые технологии уже два года позволяют врачам скорой помощи передавать электрокардиограмму на расшифровку по беспроводному каналу связи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что благодаря этому городу удается экономить время, улучшать качество диагностики и быстро приступать к лечению. По ее словам, с 2018 года врачи скорой помощи сделали более 1,5 миллиона дистанционных ЭКГ.

"Цифровизация социального комплекса Москвы, в том числе здравоохранения, – один из наших приоритетов в работе. Цифровые технологии позволяют автоматизировать ряд процессов, ускоряя получение результата, что особенно важно при оказании экстренной медпомощи", – сказала она.

Ракова напомнила, что раньше медикам приходилось консультироваться с кардиологом по телефону, теряя драгоценное время. Сейчас же за несколько секунд по беспроводному каналу связи электрокардиограмму направляют на сервер кардиологического пульта. Ее оперативно получает врач-кардиолог, делает расшифровку и направляет бригаде.

По словам Раковой, это помогает сэкономить время и приступить к проведению лечебных мероприятий в максимально короткие сроки. Она объяснила, что сегодня все бригады столичной скорой помощи оборудованы новыми кардиографами. За счет этого оперативно получить результаты кардиограммы можно не только в автомобиле скорой помощи, но и в любом месте, когда это необходимо, заключила Ракова.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали уникальный алгоритм опроса пациентов для искусственного интеллекта. Как отмечают в департаменте здравоохранения, медицинское учреждение получило патент на созданный комплекс. Он разработан на основе всех обращений, с которыми сталкиваются операторы скорой помощи.

В Депздраве объяснили схему работы системы. Обращения от пациентов поступают в единый городской диспетчерский центр. Специалисты обрабатывают звонки, задают вопросы, предложенные разработанным алгоритмом, оставляют отметки.

