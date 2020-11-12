Столичные врачи сделали более 1,5 млн дистанционных ЭКГ за два года

08:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Цифровые технологии уже два года позволяют врачам скорой помощи передавать электрокардиограмму на расшифровку по беспроводному каналу связи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что благодаря этому городу удается экономить время, улучшать качество диагностики и быстро приступать к лечению. По ее словам, с 2018 года врачи скорой помощи сделали более 1,5 миллиона дистанционных ЭКГ.
"Цифровизация социального комплекса Москвы, в том числе здравоохранения, – один из наших приоритетов в работе. Цифровые технологии позволяют автоматизировать ряд процессов, ускоряя получение результата, что особенно важно при оказании экстренной медпомощи", – сказала она.
Ракова напомнила, что раньше медикам приходилось консультироваться с кардиологом по телефону, теряя драгоценное время. Сейчас же за несколько секунд по беспроводному каналу связи электрокардиограмму направляют на сервер кардиологического пульта. Ее оперативно получает врач-кардиолог, делает расшифровку и направляет бригаде.
По словам Раковой, это помогает сэкономить время и приступить к проведению лечебных мероприятий в максимально короткие сроки. Она объяснила, что сегодня все бригады столичной скорой помощи оборудованы новыми кардиографами. За счет этого оперативно получить результаты кардиограммы можно не только в автомобиле скорой помощи, но и в любом месте, когда это необходимо, заключила Ракова.
Ранее сообщалось, что в Москве разработали уникальный алгоритм опроса пациентов для искусственного интеллекта. Как отмечают в департаменте здравоохранения, медицинское учреждение получило патент на созданный комплекс. Он разработан на основе всех обращений, с которыми сталкиваются операторы скорой помощи.
В Депздраве объяснили схему работы системы. Обращения от пациентов поступают в единый городской диспетчерский центр. Специалисты обрабатывают звонки, задают вопросы, предложенные разработанным алгоритмом, оставляют отметки.
"Интервью": Алексей Безымянный – о развитии здравоохранения в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: