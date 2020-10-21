ФАС признала Tele2 виновной в нарушении антимонопольного законодательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала нарушение оператором связи Tele2 антимонопольного законодательства, сообщили на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что компания установила монопольно высокие цены на услуги сотовой связи. В связи с этим было возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Сообщается, что действия Tele2 "привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей".

В ФАС отметили, что повышение цен произошло 12 мая 2020 года. В ведомстве призвали оператора вернуть стоимость тарифов на уровень, который существовал до совершения правонарушения. В Tele2 не согласились с решением ФАС, сообщает ТАСС.

"Мы с уважением относимся к решению ФАС, но не можем с ним согласиться. После получения полного текста решения мы определим наши дальнейшие действия", – заявили в пресс-службе оператора.

Ранее ФАС потребовала от организации Booking.com прекратить требовать от гостиниц и отелей гарантии лучшей цены для сервиса. Данные действия, по мнению представителей ведомства, могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства.