ФАС признала Tele2 виновной в нарушении антимонопольного законодательства

11:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала нарушение оператором связи Tele2 антимонопольного законодательства, сообщили на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что компания установила монопольно высокие цены на услуги сотовой связи. В связи с этим было возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Сообщается, что действия Tele2 "привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей".
В ФАС отметили, что повышение цен произошло 12 мая 2020 года. В ведомстве призвали оператора вернуть стоимость тарифов на уровень, который существовал до совершения правонарушения. В Tele2 не согласились с решением ФАС, сообщает ТАСС.
"Мы с уважением относимся к решению ФАС, но не можем с ним согласиться. После получения полного текста решения мы определим наши дальнейшие действия", – заявили в пресс-службе оператора.
Ранее ФАС потребовала от организации Booking.com прекратить требовать от гостиниц и отелей гарантии лучшей цены для сервиса. Данные действия, по мнению представителей ведомства, могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: