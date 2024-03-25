Басманный суд отправил в СИЗО четверых обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд отправил в СИЗО четверых обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл". Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова задержали в Брянской области. Двое из них уже признали вину.

Злоумышленникам предъявлены обвинения по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"), за данное преступление им грозит пожизненное заключение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.