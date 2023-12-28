Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 12:00

Спорт

"Актуальный репортаж": какие болезни лечит пинг-понг

"Актуальный репортаж": какие болезни лечит пинг-понг

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Игра в настольный теннис не только развивает внимательность, ловкость и скорость реакции, но и, как утверждает тренер по настольному теннису Антон Булхак, может вылечить болезни. Так, спортсмен уверен, что благодаря настольному теннису ему удалось поправить зрение.

Вопреки распространенному заблуждению, настольный теннис – совсем не легкая игра. Здесь есть свои правила и тонкости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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