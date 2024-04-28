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28 апреля, 23:45

Спорт

Российские спортсмены стали призерами на международном турнире "Кубок Дружбы"

Российские спортсмены стали призерами на международном турнире "Кубок Дружбы"

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Российские спортсмены забрали больше половины золотых медалей на международном турнире "Кубок Дружбы" по рукопашному бою. Соревнования в рамках Кубка мира провели в Международном центре самбо в Ново-лужнецком проезде. Участвовали спортсмены из более чем 20 стран мира.

Всего было разыграно 26 комплектов среди юношей, из них золотых медалей сборная Россия завоевала 17. Организацией мероприятия занимается департамент спорта Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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