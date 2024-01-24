Москомспорт запустил портал для записи на бесплатные секции

Москомспорт запустил сайт, на котором можно записаться на бесплатные секции с тренером. Занятия проходят в 10 округах столицы. Среди доступных видов спорта – плавание, гимнастика, теннис, самбо, хоккей, бадминтон.

Попасть на тренировки могут все желающие от 6 лет. Для записи нужны временная или постоянная прописка в Москве, СНИЛС, документ, удостоверяющий личность и разрешение врача.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.