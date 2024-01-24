Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 08:15

Город

Москомспорт запустил портал для записи на бесплатные секции

Москомспорт запустил портал для записи на бесплатные секции

Всероссийские соревнования по прыжкам завершились в Москве

Всероссийские соревнования по прыжкам начались в Москве

Зимний день московского спорта проведут 28 января в "Лужниках"

"Это Москва. Туризм": топ-3 места, где кататься на лыжах в Москве

"Доктор 24": какие тренировки помогают убрать лишний жир с живота

Посвященная спорту программа прошла на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

День спорта и туризма проходит на выставке-форуме "Россия"

Выставка Федерации спортивной акробатики проходит в павильоне "Спорт для каждого" на ВДНХ

"Актуальный репортаж": как строительство новых ФОК повышает у москвичей интерес к спорту

Москомспорт запустил сайт, на котором можно записаться на бесплатные секции с тренером. Занятия проходят в 10 округах столицы. Среди доступных видов спорта – плавание, гимнастика, теннис, самбо, хоккей, бадминтон.

Попасть на тренировки могут все желающие от 6 лет. Для записи нужны временная или постоянная прописка в Москве, СНИЛС, документ, удостоверяющий личность и разрешение врача.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортобществовидеоМаксим ШаманинАлександра БрильАлексей Марачевгород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика