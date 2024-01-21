Полет и лед: юные фигуристы шокировали зрителей на чемпионате России по прыжкам

Лучшие фигуристы страны определили сильнейших на чемпионате России по прыжкам, который завершился 21 января на "ЦСКА Арене" в Москве. Эти соревнования – уникальный формат, аналогов которому в мире нет. Чем удивили и даже шокировали фигуристы, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Необычный формат

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Чемпионат России по прыжкам – настоящий концерт лучших в мире фигуристов. Это не классические соревнования: здесь нет поставленных номеров. Это формат, где оценивается исключительно мастерство прыжков. Да таких, что берешься за голову от восторга.

Турнир разделили на четыре части: пары, мужчины, женщины и команды. Прошедшие через квалификацию дуэты и одиночки (здесь конкуренция была адская) попали в плей-офф и бились в формате навылет: у кого меньше баллов, тот и выбывал. Но чем дальше проходил участник, тем больше элементов он должен был показать.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Командный турнир проходил по чуть иной схеме. Два коллектива из разных фигуристов должны были преодолеть пять раундов, в каждом из которых надо показать разные элементы. Побеждала та команда, чьи спортсмены набирали в сумме больше всего баллов.

Мотивация подхлестывалась еще и финансово. У одиночек и пар занявшие третье место получали 250 тысяч рублей, второе – 500, и первое – миллион. Плюс по 250 за шикарно исполненные элементы. В командных коллектив-триумфатор забирал пять миллионов на всех, уступивший – три. В общем, суммы у победителей и призеров вышли немаленькие.

Зрелище и шок

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В финале одиночникам нужно было сделать два сольных прыжка, каскад или комбинацию из не более двух и из не более пяти прыжков. У девушек в решающем раунде сражались 12-летние Маргарита Базылюк и Елена Костылева, а также 16-летняя Аделия Петросян. Фавориткой считалась последняя, но главной звездой ученица Этери Тутберидзе не стала.

Базылюк – единственная, кто сделала все без падений. А среди элементов, на минуточку, был каскад из четверного и четырех тройных тулупов. Базылюк обошла соперниц с суммой в 70,29 балла, а затем вне конкурса показала каскад из двух четверных прыжков! Никто из женщин такое не исполняет.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Петросян – действующая чемпионка России по фигурному катанию – в финале упала с четверного флипа и четверного тулупа. 57,89 балла от судей и только второе место. Третьей с суммой в 54,69 балла стала Елена Костылева. Падения и не слишком уверенное прохождение, и в итоге сил и времени хватило только на четыре элемента.

У мужчин победителем стал еще один ученик Тутберидзе, 14-летний Арсений Федотов. В решающем раунде он потряс публику чистым каскадом, подкрепив все несколькими четверными прыжками. Итог – ошеломительные 71,75 балла. Куда менее чисто прошли 19-летний Иван Попов и 14-летний Лев Лазарев. В отличие от Федотова, оба спортсмена не обошлись без помарок. У Попова серебро (66,61), у Лазарева – бронза (52,25).

Командная работа

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Парам в финале нужно было исполнить подкрут, каскад максимум из трех прыжков и два разных выброса. Победителями вдруг стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, которые в финале переиграли двукратных чемпионов страны Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Чуть подвела Бойкова, которая в свой день рождения исполнила каскад, мягко говоря, неидеально.

Пара попыталась отыграть утраченное, пойдя на четверной выброс. Страшно стало даже восхищенной Татьяне Тарасовой. Но элемент Бойковой-Козловскому так и не удался. Итого: 21,34 от судей против 28,25 у Осокиной и Грицаенко.

В командных соревнованиях капитанами стали все тот же Козловский ("синие") и Александр Галлямов ("красные"), который на этом турнире стал бронзовым в паре с Анастасией Мишиной. После первого раунда повели "синие", но по итогам второго, третьего и четвертого в лидерах красовались уже "красные".



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Архитрудный финальный раунд с каскадами максимум из пяти прыжков стал решающим. И Маргарита Базылюк, Иван Попов и Лев Лазарев из команды синих прошли его ошеломительно чисто. Главной же драмой стало болезненное падение Елены Костылевой из красного угла ледового ринга. Но 12-летняя девчонка попросила "заморозить" травмированную руку, и пошла на второй заход – нереальный характер. Но итог: 382,95 балла у "синих" против 330,06 – у "красных".

Все это – наше настоящее и будущее в фигурном катании и спорте в целом. И пока у нас есть такие ребята, мы будем удивлять весь мир вновь и вновь. Как бы этого кому-то не хотелось.