Бронза чемпионата России по футболу стала для "Динамо" историческим успехом

Бронзовые медали чемпионата России по футболу сезона-2021/22 стали для московского "Динамо" историческим успехом, несмотря на поражение от "Сочи" в домашнем матче премьер-лиги. Такое мнение выразил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

"Динамо" сыграло со счетом 1:5, уступив черноморской команде серебряные медали чемпионата страны. Команда завершила чемпионат серией из пяти матчей без побед.

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