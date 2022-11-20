В Катаре проходит церемония открытия чемпионата мира по футболу

В Катаре началась чемпионата мира по футболу 2022 года. Сегодня же состоится дебютный матч. Команда Эквадора сыграет с хозяевами чемпионата – сборной Катара. Обе команды входят в группу А. Их соседи по группе – Сенегал и Нидерланды сыграют завтра в 19:00.

Также 21 ноября состоятся матчи сборных из группы B: Англия сыграет с Ираном в 16:00, а США встретиться с Уэльсом в 10 часов вечера. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.