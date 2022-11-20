Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:30

Спорт

В Катаре проходит церемония открытия чемпионата мира по футболу

В Катаре проходит церемония открытия чемпионата мира по футболу

Церемония открытия ЧМ-2022 начнется в 18:00 по Москве

"Московский спорт": фитнес-аэробика

Болельщики ЧМ-2022 в Катаре возмутились созданию отдельных зон с алкоголем

Хоккеист избил судью в ходе матча на северо-западе Москвы

На ЧМ-2022 в Катаре сделают отдельные фан-зоны с алкоголем

Эксперты и журналисты начали давать прогнозы относительно победителя ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября

В преддверии ЧМ по футболу в столице Катара состоялось пиротехническое шоу

Горнолыжные комплексы Москвы и Подмосковья готовятся к открытию

В Катаре началась чемпионата мира по футболу 2022 года. Сегодня же состоится дебютный матч. Команда Эквадора сыграет с хозяевами чемпионата – сборной Катара. Обе команды входят в группу А. Их соседи по группе – Сенегал и Нидерланды сыграют завтра в 19:00.

Также 21 ноября состоятся матчи сборных из группы B: Англия сыграет с Ираном в 16:00, а США встретиться с Уэльсом в 10 часов вечера. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика