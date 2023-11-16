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16 ноября, 07:15

Спорт

Москвичам рассказали, как готовят столичных спортсменов в центре "Самбо-70"

Москвичам рассказали, как готовят столичных спортсменов в центре "Самбо-70"

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Честь Москвы на международных и всероссийских соревнованиях успешно защищают столичные самбисты. В стенах центра "Самбо-70" подготовили более тысячи мастеров спорта СССР и России, мастеров международного класса, заслуженных мастеров, чемпионов мира и Европы.

Центр "Самбо-70" славится также победителями и призерами Олимпийских и Сурдлимпийских игр. В чем секрет успеха?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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