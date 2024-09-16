Команда LADA Sport ROSNEFT выступила в седьмом этапе Российской серии кольцевых гонок

Команда LADA Sport ROSNEFT приняла участие в седьмом этапе Российской серии кольцевых гонок, который проходил на автодроме Moscow Raceway.

За два дня состоялось 11 заездов, в которых приняли участие более 100 гонщиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



