16 сентября, 12:45Спорт
Команда LADA Sport ROSNEFT выступила в седьмом этапе Российской серии кольцевых гонок
Команда LADA Sport ROSNEFT приняла участие в седьмом этапе Российской серии кольцевых гонок, который проходил на автодроме Moscow Raceway.
За два дня состоялось 11 заездов, в которых приняли участие более 100 гонщиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Российские гонщики испытали новые болиды на трассе Moscow Raceway
- "Вечерняя передача": Дмитрий Воронов – LADA Sport ROSNEFT