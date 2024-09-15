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15 сентября, 09:45

Спорт

Осенний фестиваль ГТО состоится на стадионе "Авангард" в следующие выходные

Осенний фестиваль ГТО состоится на стадионе "Авангард" в следующие выходные

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Осенний фестиваль ГТО состоится на стадионе "Авангард" в следующие выходные. Там можно будет сдать нормативы и проверить свои силы в самых разных видах испытаний.

За успешное прохождение участникам присвоят знак отличия. Начало спортивного праздника в 15:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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