Осенний фестиваль ГТО состоится на стадионе "Авангард" в следующие выходные. Там можно будет сдать нормативы и проверить свои силы в самых разных видах испытаний.

За успешное прохождение участникам присвоят знак отличия. Начало спортивного праздника в 15:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

