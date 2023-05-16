Москвичам рассказали о завершающем этапе строительства Ледового дворца в Ясенево

В районе Ясенево заканчивают строить Ледовый дворец. Это один из спортивных объектов Центра спорта и образования "Самбо-70".

Спорткомплекс расположен на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской. Технологическое задание и концепция объекта разработаны совместно с мастером спорта СССР, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Объект готов почти на 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.