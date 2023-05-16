Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Спорт

Москвичам рассказали о завершающем этапе строительства Ледового дворца в Ясенево

Москвичам рассказали о завершающем этапе строительства Ледового дворца в Ясенево

Дворец спорта в Некрасовке объединит под своей крышей 12 видов спорта

Москвичам рассказали об этапе завершения строительства Дворца спорта в Некрасовке

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках

"Барселона" стала чемпионом Испании по футболу

Футбольные фанаты сорвали матч национального чемпионата в Нидерландах

"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании по футболу

"Московский спорт": Карина Азнавурян

В столице прошел Московский полумарафон

Приближается финал Московского полумарафона

В районе Ясенево заканчивают строить Ледовый дворец. Это один из спортивных объектов Центра спорта и образования "Самбо-70".

Спорткомплекс расположен на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской. Технологическое задание и концепция объекта разработаны совместно с мастером спорта СССР, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Объект готов почти на 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика