15 апреля, 23:45

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк открыл фестиваль ГТО на востоке столицы

"Москва – столица спорта": в городе открылись секции по игре в лапту

Занятия по танцевальному фитнесу пройдут в рамках проекта "Мой спортивный район" в Москве

Юный фанат "Сантоса" поцеловал ноги Неймара и показал зажигательный танец

Российские ватерполисты вернулись в Москву, завершив участие в Кубке мира

"Построено в Москве": спортивный город

"Москва – столица спорта": секция по капоэйре открыта в городе

Занятия по фитнесу и йоге пройдут в рамках проекта "Мой спортивный район" в Москве

Пожар уничтожил крышу Олимпийского стадиона в Рио-де-Жанейро

World Aquatics допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном

Весенний фестиваль "Готов к труду и обороне" (ГТО) прошел 15 апреля на востоке столицы. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк, а также ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев.

Соревнования прошли на базе Технологического колледжа № 21 в Метрогородке и собрали более 300 человек из трех районов округа.

"Спорт играет ключевую роль: формирует характер, силу воли, умение работать в команде. Такие фестивали, как наш, дают возможность каждому проверить себя, сделать шаг к сильному и здоровому будущему. Уверен, что именно через такие инициативы формируется новое поколение активных, целеустремленных и здоровых людей", — сказал Третьяк.

В фестивале участвовали школьники и студенты районов Северное Измайлово, Измайлово и Метрогородок. Программа включала в себя бег на короткие и средние дистанции, подтягивания на перекладине у юношей, отжимания у девушек и другие дисциплины. Результаты фиксировала судейская коллегия.

Третьяк отметил, что в Москве движение ГТО активно развивается. В городе создана вся необходимая инфраструктура: работает более 300 площадок для сдачи нормативов. Он также подчеркнул, что столица системно поддерживает массовый спорт, расширяя доступные форматы занятий для жителей. Среди них — проекты "Мой спортивный район" с бесплатными тренировками рядом с домом и "Спортивные выходные" с бесплатными занятиями на популярных городских площадках.

Гусев добавил, что в этом году к популяризации физкультуры и массового спорта активно подключилась Московская ассоциация ветеранов СВО.

"На площадках проекта "Лето в Москве" мы проведем целую серию соревнований и мастер-классов для всех желающих по спортивному ориентированию, гиревому спорту, подтягиваниям и отжиманиям, бегу и многому другому. К этим мероприятиям мы привлечем известных спортсменов. Уверен, что нас поддержит и легендарный вратарь Владислав Третьяк. Признаюсь, что для моего отца, как и для миллионов людей, Владислав Александрович является кумиром. И меня родители назвали в его честь", — сказал Владислав Гусев.

Как сообщалось ранее, по итогам 2025 года число москвичей, которые регулярно занимаются физкультурой, выросло до 6,8 миллиона человек. Это более чем в три раза превышает показатель 2010 года. Город постоянно работает над тем, чтобы спорт был доступен для всех. В прошлом году обустроили больше 800 спортивных площадок, в их числе больше 100 многофункциональных зон для занятий разными видами спорта.

Читайте также
Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

