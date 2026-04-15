Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк открыл фестиваль ГТО на востоке столицы

Весенний фестиваль "Готов к труду и обороне" (ГТО) прошел 15 апреля на востоке столицы. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк, а также ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев.

Соревнования прошли на базе Технологического колледжа № 21 в Метрогородке и собрали более 300 человек из трех районов округа.

"Спорт играет ключевую роль: формирует характер, силу воли, умение работать в команде. Такие фестивали, как наш, дают возможность каждому проверить себя, сделать шаг к сильному и здоровому будущему. Уверен, что именно через такие инициативы формируется новое поколение активных, целеустремленных и здоровых людей", — сказал Третьяк.

В фестивале участвовали школьники и студенты районов Северное Измайлово, Измайлово и Метрогородок. Программа включала в себя бег на короткие и средние дистанции, подтягивания на перекладине у юношей, отжимания у девушек и другие дисциплины. Результаты фиксировала судейская коллегия.

Третьяк отметил, что в Москве движение ГТО активно развивается. В городе создана вся необходимая инфраструктура: работает более 300 площадок для сдачи нормативов. Он также подчеркнул, что столица системно поддерживает массовый спорт, расширяя доступные форматы занятий для жителей. Среди них — проекты "Мой спортивный район" с бесплатными тренировками рядом с домом и "Спортивные выходные" с бесплатными занятиями на популярных городских площадках.

Гусев добавил, что в этом году к популяризации физкультуры и массового спорта активно подключилась Московская ассоциация ветеранов СВО.

"На площадках проекта "Лето в Москве" мы проведем целую серию соревнований и мастер-классов для всех желающих по спортивному ориентированию, гиревому спорту, подтягиваниям и отжиманиям, бегу и многому другому. К этим мероприятиям мы привлечем известных спортсменов. Уверен, что нас поддержит и легендарный вратарь Владислав Третьяк. Признаюсь, что для моего отца, как и для миллионов людей, Владислав Александрович является кумиром. И меня родители назвали в его честь", — сказал Владислав Гусев.

Как сообщалось ранее, по итогам 2025 года число москвичей, которые регулярно занимаются физкультурой, выросло до 6,8 миллиона человек. Это более чем в три раза превышает показатель 2010 года. Город постоянно работает над тем, чтобы спорт был доступен для всех. В прошлом году обустроили больше 800 спортивных площадок, в их числе больше 100 многофункциональных зон для занятий разными видами спорта.