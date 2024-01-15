Кот Бублик рассказал, чем занимаются жители Некрасовки в свободное время

Благодаря современному Дворцу спорта жители спального района Некрасовка интересно и разнообразно проводят свой досуг. Так, одни предпочитают залезть на стену на скалодроме. Другие катаются на доске на экстрим-площадке. Остальные занимаются плаванием в двух суперсовременных бассейнах.

В других выпусках кот Бублик расскажет о программе реновации жилищного фонда в Москве, а также о новых образовательных объектах города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.