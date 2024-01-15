Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 19:15

Спорт

Кот Бублик рассказал, чем занимаются жители Некрасовки в свободное время

Кот Бублик рассказал, чем занимаются жители Некрасовки в свободное время

Чемпионат Москвы по керлингу стартовал в столице

Новости часа: путепровод через МЦД-1 около Бескудникова будет достроен этим летом

Турнир "Русская классика" начался в парке Горького

Офицерская Хоккейная Лига проведет 17 матчей на катке в парке Горького

Соревнования по хоккею стартовали в парке Горького

Офицерская Хоккейная Лига организовала соревнования в парке Горького

Эксперт рассказал, как правильно подобрать беговые лыжи

Бесплатная лыжная трасса функционирует на ВДНХ

"Кубок чемпионов" по сноуборду прошел в спорткомлексе "Воробьевы горы"

Благодаря современному Дворцу спорта жители спального района Некрасовка интересно и разнообразно проводят свой досуг. Так, одни предпочитают залезть на стену на скалодроме. Другие катаются на доске на экстрим-площадке. Остальные занимаются плаванием в двух суперсовременных бассейнах.

В других выпусках кот Бублик расскажет о программе реновации жилищного фонда в Москве, а также о новых образовательных объектах города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика