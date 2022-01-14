Министр по делам иммиграции Австралии повторно аннулировал визу Джоковича

Власти Австралии аннулировали визу Новака Джоковича повторно. Такое решение принял лично министр по вопросам иммиграции.

В ближайшее время первую ракетку мира собираются выслать из страны. Кроме того, ему на три года запретят туда въезжать. Юристы серба намерены все оспорить. Хотя бы для того, чтобы Джокович мог остаться на время разбирательств и принять участие в открытом чемпионате Австралии по теннису.

Спортсмена задержали в начале января. Он не смог предоставить пограничникам документы о медотводе от вакцинации, прививки у него также нет. Тогда визу аннулировали, но теннисист оспорил решение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.