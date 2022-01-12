КХЛ перенесла ряд матчей регулярного чемпионата

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Континентальная хоккейная лига решила перенести матчи, запланированные на 15, 17, 19 и 21 января, в связи с эпидемиологической ситуацией в клубах. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Уточняется, что новые дни проведения матчей будут объявлены позже. Кроме того, было принято решение отменить матчи "Локомотив" – "Ак Барс" и "Динамо" – "Спартак", запланированные на 13 января.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом хоккеистов, тренеров и других представителей российских команд за сутки увеличилось на 60 человек – до 171.

Накануне КХЛ вместе с представителями клубов приняла решение не останавливать регулярный чемпионат, несмотря на ситуацию с COVID-19.

Данное решение в КХЛ объяснили тем, что неравное количество матчей, сыгранное командами, нарушило бы спортивный принцип состязаний.