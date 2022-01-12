Российский фигурист Мозалев побил личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы

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Российский фигурист Андрей Мозалев побил личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

Спортсмен выполнил четверной и тройной тулупы, четверной сальхов и тройной аксель. За свое выступление Мозалев получил 99,76 балла.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига решила перенести матчи, запланированные на 15, 17, 19 и 21 января, в связи с эпидемиологической ситуацией в клубах. Уточняется, что новые дни проведения матчей будут объявлены позже. Кроме того, было принято решение отменить матчи "Локомотив" – "Ак Барс" и "Динамо" – "Спартак", запланированные на 13 января.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом хоккеистов, тренеров и других представителей российских команд за сутки увеличилось на 60 человек – до 171.

