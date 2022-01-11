Газзаев прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Экс-наставник московского футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев оценил возвращение в команду Василия Березуцкого. Об этом пишет издание Sport24.
О возвращении Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА стало известно накануне. Спортсмен занимал пост тренера футбольного клуба с августа 2020 года по апрель 2021 года, после чего вслед за Виктором Гончаренко перешел в "Краснодар".
По мнению Газзаева, нынешний тренер ЦСКА Алексей Березуцкий неплохо провел первую половину чемпионата России. При этом теперь два брата будут дополнять друг друга в тренерском штабе команды, считает экс-наставник.
"Брат рядом, в любой ситуации подставит плечо, возьмет часть ответственности", – высказался Газзаев.
Он подчеркнул, что в первой части чемпионата Алексею Березуцкому не хватало брата.
Алексей Березуцкий выступал в качестве защитника ЦСКА с 2002 по 2018 год. В августе 2021 года он занял пост главного тренера команды.
Ранее петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о переходе Ивана Сергеева из "Крыльев Советов". Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2024–2025 годов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: