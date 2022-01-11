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Спорт

02:00

Газзаев прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

спорт

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Экс-наставник московского футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев оценил возвращение в команду Василия Березуцкого. Об этом пишет издание Sport24.

О возвращении Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА стало известно накануне. Спортсмен занимал пост тренера футбольного клуба с августа 2020 года по апрель 2021 года, после чего вслед за Виктором Гончаренко перешел в "Краснодар".

По мнению Газзаева, нынешний тренер ЦСКА Алексей Березуцкий неплохо провел первую половину чемпионата России. При этом теперь два брата будут дополнять друг друга в тренерском штабе команды, считает экс-наставник.

"Брат рядом, в любой ситуации подставит плечо, возьмет часть ответственности", – высказался Газзаев.

Он подчеркнул, что в первой части чемпионата Алексею Березуцкому не хватало брата.

Алексей Березуцкий выступал в качестве защитника ЦСКА с 2002 по 2018 год. В августе 2021 года он занял пост главного тренера команды.

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