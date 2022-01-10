Березуцкий вернулся в тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА

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Василий Березуцкий вернулся в тренерский штаб ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Легендарный армеец вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей", – говорится в сообщении.

О сроках контракта тренера с клубом не сообщается.

Василий Березуцкий выступал в качестве защитника ЦСКА с 2002 по 2018 год. С января 2020-го он вместе с братом работал в качестве заместителя генерального директора клуба, а в августе 2021 года занял пост тренера.

В апреле прошлого года футболист покинул клуб вслед за Виктором Гончаренко, который занимал должность главного тренера ЦСКА. В том же месяце Березуцкий вошел в тренерский штаб "Краснодара".

