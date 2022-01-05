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Спорт

10:19

ФК "Краснодар" расторг контракт с главным тренером Гончаренко

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Футбольный клуб "Краснодар" расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом сообщается на сайте клуба.

Руководство также приняло решение отправить в отставку двух помощников Гончаренко – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

Гончаренко с 2007 по 2013 год возглавлял белорусский БАТЭ, с 2016 по 2021 год – московский ЦСКА. В апреле 2021 года его назначили главным тренером "Краснодара". Контракт с ним должен был действовать до конца июня 2023 года.

До него клуб возглавлял Мурад Мусаев. За последние 8 матчей под руководством Мусаева ФК "Краснодар" выиграл лишь однажды. В феврале команда вылетела из 1/16 финала Лиги Европы, дважды уступив загребскому "Динамо".

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