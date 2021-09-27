ФК "Краснодар" в меньшинстве разгромил "Сочи" в матче РПЛ

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Футбольный клуб "Краснодар" победил "Сочи" в матче 9-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча прошла в Краснодаре в воскресенье, 26 сентября. Игра завершилась со счетом 3:0.
В составе "Краснодара" голы забили Эдуард Сперцян (3-я минута) и Реми Кабелла (21). Кроме того, на 64-й минуте Гжегож Крыховяк реализовал пенальти.
Известно, что победу "Краснодар" одержал вдевятером. На 39-й минуте прямую красную карточку получил защитник Урош Спайич. Кроме того, на 75-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Александр Черников.
После победы "Краснодар" закрепился на 4-м месте в турнирной таблице. Клуб имеет в своем активе 16 очков.
В свою очередь, "Сочи" идет на 5-м месте с 15 баллами.
В 10-м туре РПЛ "Краснодар" отправится в гости к ЦСКА. Матч пройдет в Москве в субботу, 2 октября. При этом Сочи 3 октября в Санкт-Петербурге встретится с "Зенитом".
В предыдущем туре московское "Динамо" обыграло "Сочи".
Игра закончилась со счетом 1:0. Единственный гол на 12-й минуте забил 18-летний полузащитник Арсен Захарян.
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