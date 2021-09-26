Правительство поддержит заявку на проведение чемпионата мира по мини-футболу

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Министерство спорта готово поддержать заявку Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, Россия готова принимать как можно больше международных соревнований, подтверждая статус ведущей мировой державы, восстанавливая и расширяя связи и позиции в мировом спортивном сообществе.

"У нас есть отличная инфраструктура, которая расширяется по поручению президента России. Много объектов продолжает строиться и реконструироваться – их необходимо загружать и использовать в полной мере", – цитирует его ТАСС.

Вице-премьер также выразил уверенность, что чемпионат будет организован на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы обустроят площадку для игры в хоккей и мини-футбол обустроят. Площадь объекта составит порядка 1 130 квадратных метров. Его разместят на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева.

На данный момент завершены основные земляные работы, а также подготовлена технологическая плита с трубопроводами для хладоносителя. Рабочие уже провели тест системы охлаждения и установили ограничительные борта площадки.

Монтажные работы на объекте готовятся завершить в нынешнем квартале 2021 года. Рядом с площадкой также появятся павильоны с раздевалками и пунктами проката инвентаря и трибуны примерно на тысячу зрителей.