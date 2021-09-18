Тренеру ФК "Краснодар" грозит дисквалификация минимум на 2 матча РПЛ за оскорбление судей

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Получившего красную карточку главного тренера ФК "Краснодар" Виктора Ганчаренко могут дисквалифицировать минимум на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбление судей в игре с грозненским "Ахматом", сообщает РИА Новости.

Из протокола матча известно, что тренер получил красную карточку за преднамеренное покидание технической зоны для показа возмущения и несогласия в отношении судей и использование оскорбительных и нецензурных высказываний.

Как отмечается, контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может оштрафовать Ганчаренко на 200–500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что итальянские футбольные фанаты подрались с британскими полицейскими во время матча между "Лестером" и "Наполи" в Лиге Европы. Болельщики обеих команд запускали с трибун фейерверки, полицейские попытались навести порядок, но только еще больше раззадорили фанатов.