"Краснодар" объявил о подписании контракта с тренером Василием Березуцким

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В тренерский штаб "Краснодара" вошел бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

О его уходе из тренерского штаба ЦСКА сообщили 14 апреля.

Руководство московской команды расторгло контракт с Виктором Гончаренко в марте, а 6 апреля "Краснодар" объявил о назначении белорусского специалиста на пост главного тренера клуба.

38-летний Березуцкий выступал под руководством Гончаренко в качестве игрока с 2016 по 2018 год. В тренерский штаб белорусского специалиста в ЦСКА он вошел в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА потерпели первое поражение под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.