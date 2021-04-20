"Краснодар" объявил о подписании контракта с тренером Василием Березуцким

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В тренерский штаб "Краснодара" вошел бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.
О его уходе из тренерского штаба ЦСКА сообщили 14 апреля.
Руководство московской команды расторгло контракт с Виктором Гончаренко в марте, а 6 апреля "Краснодар" объявил о назначении белорусского специалиста на пост главного тренера клуба.
38-летний Березуцкий выступал под руководством Гончаренко в качестве игрока с 2016 по 2018 год. В тренерский штаб белорусского специалиста в ЦСКА он вошел в августе 2020 года.
Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА потерпели первое поражение под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.