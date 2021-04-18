Футбольный ЦСКА впервые проиграл при новом тренере

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Футболисты ЦСКА потерпели первое поражение под руководством нового главного тренера Ивицы Олича. Об этом сообщает РИА Новости.
"Армейцы" уступили "Сочи" со счетом 2:1. Игра прошла на стадионе "Фишт". У хозяев отличились Кристиан Нобоа и Артур Юсупов с передачи Антона Заболотного. Единственный гол ЦСКА со штрафного забил Игорь Дивеев.
По итогам тура ЦСКА остался на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги с 46 очками. В следующем туре "армейцы" сыграют против московского "Спартака".
Бывший нападающий футбольного клуба ЦСКА Ивица Олич стал главным тренером команды в конце марта. Специалист, выступавший за "армейцев" с 2003 по 2006 год, ранее работал помощником главного тренера сборной Хорватии по футболу.
В начале апреля команда под руководством Олича вышла в полуфинал Кубка России. На четвертьфинальной стадии столичная команда одержала победу над тульским "Арсеналом", встреча завершилась со счетом 2:1.
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