"Зенит" объявил о переходе Ивана Сергеева из "Крыльев Советов"

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"Зенит" и "Крылья Советов" пришли к соглашению по трансферу нападающего Ивана Сергеева. Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые приветствуют Ивана Сергеева в Петербурге и желают нападающему новых побед и новых рекордов в составе "Зенита", – говорится в сообщении.

Уточняется, что контракт с футболистом рассчитан до конца сезона 2024–2025 годов.

В нынешнем сезоне Сергеев провел 20 матчей за "Крылья Советов". Спортсмен забил 8 голов и отличился 6 результативными передачами. Он выступал за самарский клуб с августа 2020 года.

Ранее стало известно, что Василий Березуцкий вернулся в тренерский штаб ЦСКА. Он занимал пост тренера футбольного клуба с августа 2020 года по апрель 2021 года, после чего вслед за Виктором Гончаренко перешел в "Краснодар".

