Сборная России по футболу обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022

Россия обыграла команду Словении в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Игра завершилась со счетом 2:1.

Встреча прошла в понедельник, 11 октября, в Мариборе. В команде победителей голы на 28-й и 32-й минутах забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У словенцев на 40-й минуте отличился Йосип Иличич.

Таким образом, российские футболисты набрали 19 очков и вышли на первое место в таблице группы Н. На втором – Хорватия с 17 очками. Третье и четвертое место у Словакии и Словении – по 10 баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.