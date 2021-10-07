Молодой британец совершил кругосветное путешествие за 44 дня

Фото: youtube.com/Travis Ludlow - Around the World Solo

18-летний британец Трэвис Лэдлоу самостоятельно пролетел на одномоторном самолете вокруг Земли за 44 дня, сообщает "Мир 24".

Путешествие молодой человек начал в Нидерландах 29 мая 2021 года. Он совершил полет длиной 24,9 тысячи миль (более 40 тысяч километров) и сделал остановки в 12 странах: Польше, России, США, Канаде, Гренландии, Исландии, Великобритании, Ирландии, Испании, Марокко, Франции и Бельгии.

Лэдлоу каждый день находился за штурвалом по 8 часов, преодолевая экстремальные погодные условия, усталость и одиночество.

Британец побил рекорд Мэйсона Эндрюсона из США, который совершил кругосветное путешествие в 2018 году в 18 лет. Свое путешествие он завершил за 163 дня.

К победе юного пилота привело увлечение самолетами. Еще в 12 лет он начал обучаться пилотированию, а в 14 уже стал самым молодым пилотом-планеристом в Великобритании. В 16 лет Лэдлоу сдал экзамен на получение лицензии частного пилота.

Ранее двухлетний житель Казани Радомир Казанбаев был занесен в Книгу рекордов России как самый молодой авиапутешественник.

Почти за месяц мальчик в сопровождении мамы и папы объехал 11 стран мира. Все впечатления родители ребенка снимали на камеру и выкладывали в интернет, чтобы потом показать уже взрослому Радомиру.

