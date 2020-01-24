Двухлетний путешественник попал в Книгу рекордов России

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Двухлетний житель Казани Радомир Казанбаев занесен в Книгу рекордов России как самый молодой авиапутешественник. Об этом сообщает портал "Мир 24".
Почти за месяц мальчик в сопровождении мамы и папы объехал 11 стран мира. Все впечатления родители ребенка снимали на камеру и выкладывали в интернет, чтобы потом показать уже взрослому Радомиру.
"Когда Радомир в первый раз увидел океан, он играл в догонялки с океаном. Это было что-то с чем-то. То есть он подбегает к нему, океан от него обратно. Хохочет, кричит", – рассказал Рустем Казанбаев.
Семейная пара уже ездила в кругосветное путешествие, но Радомира супруги взяли с собой в первый раз. Родители рассказали, что все путешествия были наперед продуманы, чтобы сыну было комфортно в поездке.
"Ну конечно, есть свои трудности. Все путешествие мы продумывали так, чтобы было комфортно ребенку. Чтобы сон был полноценный", – отметила Лиана Казанбаева.
Заявку в Книгу рекордов России семья отправила самостоятельно. Комиссия их заявку одобрила, после чего малыш официально был признан самым молодым путешественником, хотя до этого дети до пяти лет в списке не числились.
"Мы увидели, что мальчик действительно, как профессиональный актер, выполняет свою роль, что он переодевается. У него было множество костюмов, в том числе национальных", – рассказал главный редактор "Книги рекордов России" Алексей Свистунов.
Тем временем Радомир вместе с родителями уже обдумывают новый маршрут. Они планируют совершить как минимум еще одно кругосветное путешествие и попасть в Книгу рекордов Европы и Гиннесса.
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